أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط 20 شخصًا من جنسيات مختلفة يقومون بأعمال منافية للآداب في محافظتي الفروانية والأحمدي.

ضبط 20 متهماً

وحسب ما ذكرته الوزارة على حسابها بموقع “تويتر”، تمكنت المباحث الجنائية التابعة للوزارة من ضبط 20 شخصًا من جنسيات مختلفة، يقومون بأعمال منافية للآداب ويمارسون السمسرة مقابل مبالغ مالية.

تحقيق وإحالة للجهات المختصة

ونشرت الوزارة صورًا مموهة لوجوه المتهمين، معلقة بالقول: “بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بتكثيف الحملات على جميع المناطق وضبط المخالفين والخارجين على القانون.. تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط المتهمين، منهم 14 من النساء و6 رجال، يقومون بالأعمال المنافية للآداب وسمسرة مقابل مبالغ مالية”.

ولفتت الوزارة إلى أنه جارٍ التحقيق معهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.