سجلت بني يزيد في الليث بمنطقة مكة المكرمة أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الاثنين.

ونشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة تفاصيل كميات هطول الأمطار اليوم، ويمكن الاطلاع عليها من هنا.

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة؛ مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.

سحب رعدية ممطرة:

في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك مناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر).

كما تنشط سرعة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.