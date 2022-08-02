دشن محافظ الخرج، مساعد بن عبدالله الماضي، يوم أمس الاثنين، مهرجان وسوق التمور تحت شعار “صقعي الخرج” لعام 1444هـ بساحة احتفالات الخرج غرب المحافظة، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالخرج، وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وبلدية الخرج وغرفة الخرج وبرعاية ذهبية من طموح للاستشارات الإدارية.

خيمة مجهزة لعرض المنتجات:

وحضر الافتتاح أعضاء لجنة التنمية السياحية ومدراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يشمل المهرجان على خيمة مجهزة بالتكيف للمشاركين من شركات ومؤسسات ومصانع تهتم وتختص بالتمور لعرض المنتجات والمواد التحويلية من التمور إلى جانب مشاركة كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويحظى المهرجان باهتمام من المتسوقين من المملكة ودول الخليج.

كما يحتوي المهرجان على مشاركة من الكافيهات بجلسات معدة ومجهزة بموقع المهرجان حيث تم تجهيز الرذاذ ليخفف حرارة الأجواء ويلطفها.

ويضم أيضًا سوق الدلالين “حراج التمور” الذي ينطلق من بعد صلاة الفجر مباشرةً بتنظيم احترافي ومعد من اللجنة في الدخول والخروج والبيع والشراء.