قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي: إن إيران على بعد أسابيع من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية.

وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، في تصريحات اليوم السبت، أن الولايات المتحدة لن تضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لإغلاق التحقيقات بشأن العثور على بقايا مواد نووية في مواقع إيرانية.

مصير الاتفاق النووي:

وأكد مالي، أن أمريكا على استعداد للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي إذا فعلت إيران الشيء نفسه.

وكان الأطراف المشاركة في مفاوضات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، قد أعلنت انتهاء المفاوضات، والتوصل إلى مسودة نهائية بانتظار موافقة كل من إيران وأمريكا على مقترح المسودة، والتي قدمها الاتحاد الأوروبي للطرفين، وأكد أنه لا مجال للنقاش مجددًا، إما القبول أو الرفض.

المقترحات الأوروبية:

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قد نقلت عن مصدر دبلوماسي إيراني مطلع على عملية المفاوضات، قوله: إن إيران تراجع المقترحات الأوروبية الواردة لضمان تلبية مطالبها، موضحا أن مقترحات أوروبا يمكن قبولها إذا وفرت لإيران الطمأنينة في مختلف القضايا، بما في ذلك الادعاءات السياسية المتعلقة بقضايا الضمانات ورفع جميع أنواع الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق.