كشفت دراسة حديثة أن معظم من أصيبوا بمتحور “أوميكرون” لم يدركوا أساسًا أنهم مصابون بفيروس كورونا، وهو ما قد يفسر الانتشار السريع والواسع لهذا المتحور.

وحسب الدراسة، يشير الافتقار إلى الوعي حول تلقي العدوى إلى أن المصابين لا يهتمون باتخاذ إجراءات لمنع نقلها إلى غيرهم، وهو ما يزيد من صعوبة مواجهة الوباء.

عدم العلم بالمرض

وقالت سوزان تشينج، المؤلفة الرئيسية للدراسة التي أجراها مركز “سيدارز سيناي” الطبي الأمريكي، إن أكثر من نصف المصابين بأوميكرون لم يكونوا على علم بمرضهم.

وكانت دراسات سابقة قدرت أن نسبة المصابين بفيروس كورونا الذين لا يعانون أعراضا قد تصل إلى 80 بالمئة.

وأضافت تشينج: “هذا المستوى المنخفض من الدراية بتلقي العدوى ساهم على الأرجح في الانتشار السريع للمتحور أوميكرون”.

ضرورة إجراء اختبار سريع

وحسب الدراسة التي أجريت على ما يقترب من 2500 مريض، أفاد 10 في المئة بوجود أعراض، بينما اعتقد الأغلبية أنهم مصابون بنزلة برد أو عدوى أخرى.

من جانبها، أوصت مؤلفة الدراسة كل من يشعر بأعراض تشبه أعراض “كوفيد 19″، بإجراء اختبار سريع، لوقف سلسلة العدوى التي تتسع في حال عدم اتخاذ إجراءات وقائية من قبل المرضى.