سرد المتطوع مبارك النماصي قصته في إنقاذ التائهين في دروب الصحراء، حيث أكد أنه أنقذ 10 أفراد بينهم 5 مواطنين و5 أجانب خلال الفترة الأخيرة.

فيديو | بعد حديث وزير #الموارد_البشرية عن إنقاذه لعشرات التائهين في الصحراء.. "مبارك النماصي" يروي لـ #الراصد قصة وفاة مواطنين اثنين تاها وتوفيا على بعد 5 كيلومترات من أقرب الطرق لهم pic.twitter.com/QlwLs1vCdk — الراصد (@alraasd) August 21, 2022

بحث متواصل:

وأكد النماصي، خلال تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أنه أحيانًا يواصل البحث بشكل متواصل لأكثر من 10 ساعات، حيث يتم أخذ أوصاف المفقودين والسيارات التي تقلهم ويدرك المواقع الوعرة والسهلة.

الفرحة الحقيقية:

وتابع أن أول ما يطلبه المفقودون هو ماء لكننا نعطيهم العصائر والتمر أولًا بشكل تدريجي، مشددًا على أن فرحته الحقيقية هي الوصول إلى أي مفقود حي وبفرحة ذويهم في شعورهم بعودة الحياة إليهم من جديد.