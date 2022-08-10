قدمت المديرية العامة للدفاع المدني، إرشادات من أجل سلامة المواطنين عند هبوب الرياح والعواصف الرملية، والتي تشهدها مناطق بالمملكة خلال الفترة الحالية.

إرشادات للسلامة عند هبوب الرياح

وقال الدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها: “لسلامتك عند هبوب الرياح والعواصف الرملية عليك اتباع الإرشادات التالية وهي:

البقاء في المنزل، خاصة للمصابين بأمراض تنفسية، وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

الحذر عند المرور بجوار أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي، واللوحات الإعلانية.



توخي الحذر من الأمطار

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت في وقت سابق، إلى توخي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت أن مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

الابتعاد عن أماكن تجمع السيول

وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.