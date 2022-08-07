دعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار، بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مطرية.

مخاطر نواتج الأمطار:

وأهابت المديرية، في بيان صادر عنها، بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية والابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.

وحذرت من التنزه حول مجاري السيول أو المستنقعات المائية أو السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتشكل خطورة كبيرة.

ودعت إلى أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة المحتملة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

هطول أمطار رعدية:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع، في وقت سابق، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من غدٍ الاثنين إلى الجمعة المقبل.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، قد يصاحبها التأثيرات التالية (جريان السيول، تساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية).

ويتوقع المركز أن يستمر هطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة من يوم الاثنين إلى الجمعة على جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة.