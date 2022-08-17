دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل.

وبيّنت المديرية أنه ستتأثر مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما قد تتأثر أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة.

تنبيهات الدفاع المدني

وأهابت المديرية بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.