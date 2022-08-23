أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، التصريح لشركتين متخصصتين في مجال التقنية المالية، وهما: شركة لين تكنولوجيز السعودية لتقنية نظم المعلومات، وشركة تقنية الادخار والإنماء المالية، وذلك لتقديم خدمات المصرفية المفتوحة.

وأوضح المركزي السعودي، في بيان له، أن هذه الشركات تمثل الدفعة الجديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها في الدفعات السابقة، ليصبح إجمالي شركات التقنية المالية التي تم التصريح لها من قبل البنك المركزي 38 شركة.

تحقيق عدد من الأهداف

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية المتمثلة بتفعيل دور البيئة التجريبية الخاصة بالمركزي السعودي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يسعى لتعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الادخار والاستثمار، وتعزيز مبدأ الشمول المالي في القطاع.

كما تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع صدور قرار مجلس الوزراء في الربع الثاني من 2022، القاضي بالموافقة على اعتماد إستراتيجية التقنية المالية، والمتضمن التوجيه الكريم بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية.