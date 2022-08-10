حذر المرور، من المخاطر المترتبة على جلوس الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة؛ ما يعرض سلامتهم للخطر، كما يعد مخالفة مرورية.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: جلوس الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة يعرض سلامتهم للخطر، ويعد مخالفة مرورية”.

تعديل المادة 23:

وكان المرور السعودي، قد أعلن أمس تعديل المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور والمتعلقة بالتزام مركبات النقل بالأوزان والأبعاد المعتمدة وفقًا للإجراءات النظامية، مشيرًا إلى فرض غرامات مالية لمن يخالف القواعد الجديدة تصل إلى 100 ألف ريال.