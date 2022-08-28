أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية الخروج المبكر من المنزل، واختيار الطرق المناسبة للذهاب للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ.

وقال متحدث مرور جدة العقيد أحمد السمراني لـ”الإخبارية”، إن الخروج من المنزل مبكراً واختيار الطريق المناسب يسهم في الحد من الازدحام المروري

فيديو | متحدث مرور جدة العقيد أحمد السمراني: الخروج من المنزل مبكرا واختيار الطريق المناسب يسهم في الحد من الازدحام المروري #العودة_للدراسة#الإخبارية pic.twitter.com/0kHfJZTuTe — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 28, 2022

انتظام الطلاب في جميع المدارس

واستقبلت إدارات التعليم في مختلف المناطق، الطلاب بالورود والهدايا مع بداية العام الدراسي الجديد، وانتظم طلاب المدارس، في جميع مناطق المملكة، في الطوابير الصباحية، واستمعوا إلى فقرات الإذاعة المدرسية متطلعين إلى عام دراسي حافل بالاستفادة والاجتهاد في طلب العلم.