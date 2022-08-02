أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يتم تطبيق المخالفات المرورية على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية في حال ارتكاب أي مخالفات.

وأوضحت الإدارة، أن قيمة المُخالفات المرورية تُحصل من قائد المركبة قبل مغادرة أراضي المملكة.

الاعتراض على المخالفات إلكترونياً

وفي وقت سابق، أعادت الإدارة العامة للمرور توضيح طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات التي رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي.

وأشارت إلى أن خطوات الاعتراض تتمثل في:

ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.

ـ الدخول على خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المتابعين عن كيفية الاعتراض على مخالفة عدم وجود تأمين.