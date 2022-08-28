أصدرت الإدارة العامة للمرور عددًا من التنبيهات بشأن توخي الحذر عند مناطق المدارس للحفاظ على سلامة الطلاب.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “عند المرور بأحد الطرق التي تمر بالمدارس، فإنه يجب التوقف تمامًا وعدم قطع صفوف الطلاب حفاظًا على سلامتهم”.

وأضافت: إذا شاهدت اللوحة الإرشادية ـ المشيرة لوجود مدرسة ـ اتبع التالي:

ـ خفف من سرعة المركبة.

ـ تجنب الوقوف وسط الطريق.

ـ عند وجود حافلة مدرسية التزم بمسافة كافية بينك وبينها.

ـ الانتباه لمرور الطلاب بين المركبات.

تعزيز سلامة الطلاب على الطرق

وفي وقت سابق؛ أصدرت الهيئة العامة لـ المرور عددًا من التعليمات بشان الحفاظ على أمان وسلامة الطلاب خلال عودتهم للدراسة.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “يجب على قائدي المركبات الالتزام بالتعليمات التي تسهم في تعزيز السلامة المرورية، وذلك بإرشاد الطلاب للطريقة الصحيحة للنزول من المركبات”.

إرشادات لتعزيز سلامة الطلاب

وأشار المرور إلى أهمية إرشاد الطلاب لما يعزز سلامتهم، ومن ذلك:

ـ النزول يكون من الجهة اليمنى للمركبة.

ـ الابتعاد عن المركبات وهي في حالة السير.

ـ عبور الطريق يتم عندما تتوقف المركبة تمامًا.