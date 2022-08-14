أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن ضبط 578 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة لضبط الدراجات الآلية المخالفة من قبل إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة.

الالتزام بقواعد نظام المرور

وناشدت إدارة المرور جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

الاعتراض إلكترونيًا على المخالفات

وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت في وقت سابق، طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي.

وتتمثل خطوات الاعتراض في:

ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.

ـ الدخول على خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.