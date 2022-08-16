أعاد المرور السعودي التأكيد على خطورة تجاوز الإشارة الحمراء لما يمثله ذلك من مخاطر على الأرواح والممتلكات.
وقال في إنفوجراف له عبر تويتر: حين تتعدى بعض السلوكيات الخاطئة على حقوق مستخدمي الطريق؛ فإنها تشكّل خطرًا جسيمًا على الأرواح والممتلكات.
أعاد المرور السعودي التأكيد على خطورة تجاوز الإشارة الحمراء لما يمثله ذلك من مخاطر على الأرواح والممتلكات.
وقال في إنفوجراف له عبر تويتر: حين تتعدى بعض السلوكيات الخاطئة على حقوق مستخدمي الطريق؛ فإنها تشكّل خطرًا جسيمًا على الأرواح والممتلكات.
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