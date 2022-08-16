أعاد المرور السعودي التأكيد على خطورة تجاوز الإشارة الحمراء لما يمثله ذلك من مخاطر على الأرواح والممتلكات.

وقال في إنفوجراف له عبر تويتر: حين تتعدى بعض السلوكيات الخاطئة على حقوق مستخدمي الطريق؛ فإنها تشكّل خطرًا جسيمًا على الأرواح والممتلكات.