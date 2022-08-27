أكدت الإدارة العامة للمرور الجاهزية التامة لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام في جميع مناطق المملكة.

الخطة المرورية:

وقالت الإدارة العامة للمرور، في بين لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن الخطة المرورية تهدف لتحقيق السلامة المرورية وتسهيل حركة السير على الطرق الرئيسية والميادين والتقاطعات، في المدن والمحافظات بالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوق.

تنظيم حركة السير:

ويبدأ تنفيذ الخطة المرورية من ساعات الصباح الأولى يوم الأحد، بما يضمن تنظيم حركة السير ورفع مستوى السلامة لقائدي المركبات، والطلبة والطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس من كوادر إدارية وتعليمية.

وتابع المرور السعودي “سوف يستمر رجال المرور في تنفيذ الخطة المرورية حتى نهاية العام الدراسي خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية”.