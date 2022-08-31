أعادت الإدارة العامة للمرور تحذيرها من القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة.

وقالت الإدارة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تُمنع القيادة فيها، تعد مخالفة مرورية”.

وأشارت في وقت سابق إلى أن القيادة على أكتاف الطريق، تعد مخالفة مرورية ورد ذكرها في الجدول رقم 5 للمخالفات المرورية في البند 14 والذي تضمن عقوبة لمرتكبها بغرامة مالية تتراوح بين 1000-2000 ريال.

ودعت إلى تجنب القيادة على أكتاف الطريق، وهو الجزء بعد الخط الأصفر.

كما لفت إلى ضرورة التزام قائدي المركبات بالقيادة على المسارات المخصصة لذلك وعدم تجاوزها.

كما أعاد المرور في وقت سابق، تأكيده على خطورة تجاوز الإشارة الحمراء لما يمثله ذلك من مخاطر على الأرواح والممتلكات.

وقال في إنفوجراف له عبر تويتر: حين تتعدى بعض السلوكيات الخاطئة على حقوق مستخدمي الطريق؛ فإنها تشكّل خطرًا جسيمًا على الأرواح والممتلكات.