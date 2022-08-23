جدد المرور السعودي التحذير من سير المركبة بدون لوحات أمامية، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مخالفة مرورية موجبة للغرامة.

استبدال رخصة القيادة للوافدين

وفي وقت سابق أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للوافد بعد مغادرته بتأشيرة خروج نهائي وعودته مجددًا إلى المملكة بهوية مقيم جديدة، مراجعة قسم المرور والتقدم بطلب استبدال رخصة القيادة القديمة برقم الهوية الجديدة.

وقال المرور إنه في حال انتهت رخصة القيادة للوافد ثم مغادرته بتأشيرة خروج نهائي، وعودته مجددًا إلى السعودية، فإنه يتم سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ومراجعة قسم المرور والتقدم بالطلب.

شرط القيادة بالرخصة الدولية

ولفتت إلى أنه يجوز للوافد القادم إلى السعودية بتأشيرة الزيارة، القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب.

شروط إصدار رخصة قيادة خصوصي

ومن أبرز متطلبات وشروط إصدار رخصة قيادة (خصوصي) هي إتمام 18 عامًا، وألا يكون الشخص أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها، فضلًا عن السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة، واجتياز اختبار القيادة، ولغير السعوديين يتطلب وجود إقامة نظامية.