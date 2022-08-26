أصدرت لجنة المسابقات في رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين، قبل قليل، قرارها بشأن مباراة الشعلة ضد العروبة التي تم إلغاؤها.

إلغاء المباراة بدوري يلو

وكان من المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة ضد نظيره الشعلة في الجولة الأولى من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ولكن تم إلغاؤها، لعدم اكتمال عدد اللاعبين المسجلين.

اعتبار فريق العروبة خاسرًا

وأكدت لجنة المسابقات في بيان عبر حساب دوري يلو الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ثبوت مخالفة نادي العروبة للمادة 5 ثانيًا (أ) من التنظيمات الخاصة بجميع المسابقات السعودية خلال فترة كورونا.

وقررت خسارة الفريق لمباراته ضد الشعلة بثلاثة أهداف دون رد، دون المنع من إكمال ما تبقى من المسابقة، عملًا بالمادة 5 أولًا (أ) من التنظيمات المذكورة واعتماد تلك النتيجة في جدول ترتيب دوري يلو.

وأشارت لجنة المسابقات في بيانها إلى أن هذا القرار يُعتبر نهائيًا وملزمًا وغير قابل للاستئناف، طبقًا للمادة 6 من التنظيمات.