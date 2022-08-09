توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الصيفية على عدة مناطق.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “اليوم تتميز الحالة أنها تتركز على المناطق المطلة على البحر الأحمر، فالأمطار المتفرقة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة، المدينة، تبوك، وربما تمتد لأجزاء من الجوف، وقد تتشكل بعض السحب الممطرة غربي الرياض”.

هطول الأمطار

وأضاف المسند: “متوقع اليوم أن تهطل أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على جازان خاصة جنوبها ووسطها”.

وتابع د. عبدالله المسند: “تعاود الرياح الشمالية الجافة وشديدة الحرارة نشاطها اليوم وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من شمالي الشرقية والوسطى”.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير وجازان.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.