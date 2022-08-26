حذر مدير مركز بيت الخبرة للبحوث الاجتماعية، الدكتور خالد الحليبي، من المشاهير الذين يستعرضون الهدايا والحياة المزيفة التي تؤثر سلبًا على المجتمع.

فيديو | مدير مركز بيت الخبرة للبحوث الاجتماعية د. خالد الحليبي: الحذر من المشاهير الذين يستعرضون الهدايا والحياة المزيفة التي تؤثر سلبا على المجتمع#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/6Hti5bzXg1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 26, 2022

هدايا ممنوحة من جهات:

وقال الحليبي في تصريحات لـ”نشرة النهار” المذاع على قناة “الإخبارية”: إن الإنسان الواعي يعلم أن هذه الهدايا لم يدفع فيها المشاهير ريالًا واحدًا وإنما الشركات هي التي تعطيه هذه الأموال، كما أنه يجب أن يعرف أن الناس ليسوا جميعهم في مستوى واحد من الجانب المالي أو الاقتصادي، وأن الأسرة يجب أن يكون لديها موازنة متوازنة جدًّا.

وأشار إلى أن الرجل أو المرأة عندما يتلقيان هذه الأموال أو الهدايا المزيفة قد يؤثر بشكل سلبي على النفسية والذي يتحول بعد ذلك إلى جانب سلوكي مع الطرف الآخر، فتقل رغبته من الاختلاط به فضلًا عن النفور منه والتقليل من قدره، داعيًا الإعلام إلى الحديث عن ذلك.

دور المجتمع:

ووجه الحليبي تحية لخطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي، الذي ذكر في خطبة الجمعة اليوم، خطة كاملة لاستثمار الوقت وعدم اتباع بعض مشاهير التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن دور المجتمع هو أن يساهم في إنشاء الجمعيات الأهلية التي يصرح لها ويمكنها من الدفاع عن كيان الأسرة، حيث رحب بها أصحاب السمو القيادات.

ولفت إلى أنه الآن أصبحت منتشرة جمعيات الأم المبدعة، وجمعيات الطفولة، والحد من العنف الأسري، وهذا بفضل من المجتمع الذي يقدم طلبًا للوزارة ويحصل على هذه الجمعية ويقوم بدوره.