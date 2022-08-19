حذر الدكتور فيصل الدهمشي، استشاري التأهيل الطبي، من المشي في الأماكن المفتوحة خلال فصل الصيف لمنع إصابة الجسم بالجفاف والإجهاد.

فوائد المشي:

وقال الدهمشي في تصريحات إلى قناة الإخبارية إن المشي بشكل عام يحقق كثيرًا من الفوائد للجسم مثل الوقاية والسيطرة على أمراض القلب والشرايين وضغط الدم وكذلك الحفاظ على توازن الجسم.

تزايد الوعي:

وأكد أن المشي يحقق التوازن بين الجهاز العضلي والعصبي، مشيرًا إلى تزايد الوعي مؤخرًا بأهمية المشي والحركة مستدلًا على ذلك بوجود مضامير للمشي في بعض المولات التجارية.