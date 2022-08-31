أعلنت شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني لعام 2022 م.

تفاصيل القرار:

وبحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، قرر مجلس إدارة المصانع العربية للمأكولات والألبان في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 أغسطس 2022 م توزيع أرباح مرحلية عن الربع الثاني لعام 2022 م بإجمالي 1,092,000 ريال وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,410,000، أما حصة السهم من التوزيع 0.775، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %7.75.

تاريخ الأحقية:

ولفتت الشركة إلى أن تاريخ الأحقية 8 سبتمبر 2022 وللمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، أما تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.