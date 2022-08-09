تتعرض منطقة مكة المكرمة لأمطار غزيرة إلى متوسطة، يتوقع استمرارها حتى الساعات الأولى من الصباح.

فيديو | استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الحرم المكي #الإخبارية pic.twitter.com/58sdRMaK8n — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 9, 2022

وقد أدى المعتمرون مناسكهم وسط الأمطار الغزيرة التي تتساقط على الحرم المكي، في إطار الموجة التي تمر بها المنطقة.

فيديو | المعتمرون يؤدون مناسكهم وسط الأمطار الغزيرة التي تهطل على المسجد الحرام#الإخبارية pic.twitter.com/eL2PM1Zfks — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 9, 2022

وتتأثر العاصمة المقدسة بالحالة الممطرة؛ إذ تتساقط الأمطار على المسجد الحرام وسط استبشارات بالغيث النافع.

وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لـ أمطار غزيرة إلى متوسطة، وأتربة مثارة، وتساقط للبرد، وسيول، ورياح سطحية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى تأثر كل من: الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية بالظواهر المذكورة.

كما لفت المركز إلى امتداد تأثير الموجة الممطرة إلى العاصمة المقدسة، والطائف والجدة حتى الساعات الأولى من الصباح.

يذكر أن المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، حذر في وقت سابق، من خطر السيول المنقولة، مشددًا على أهمية اجتنابها وتتبع سريانها.

تحذير من السيول المتنقلة:

وأوضح المركز أن السيول المنقولة تجري من مناطق هطول الأمطار إلى مناطق أخرى غير متأثرة بالظواهر الجوية. وأشار إلى أنها قد تكون مفاجئة لسكان المنطقة، وقد تكون قوية وتخرج عن مجاريها، كما قد تفيض على مدن وبلدات قريبة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “السيول المنقولة تتطلب الحذر خاصة في المناطق غير المتأثرة بالحالة الماطرة وقد تكون مجرى للسيول، وننبه الجميع على الحرص باتباع تعليمات الجهات المعنية والاستفادة من معلومات الطقس أولًا بأول؛ لاختيار الزمان والمكان المناسبين”.