توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني أن تشهد المملكة حالتين جويتين إضافة إلى استمرار الحالة الجوية الصيفية الحالية وفق النماذج العددية.

الحمد لله على فضله وإحسانه

3-كان هناك سيول هنا وهناك في عموم منطقة الرياض وامتدت الحالة الصيفية الثانية نواحي أجزاء متفرقة من القصيم اضافة الى جنوب حائل كانت في المجمل من خفيفة لمتوسطة

شملت الحالة الثانية ايضا بشكل عام على مناطق جازان ونجران وعسير والباحةومكة والمدينةوتبوك.. يتبع pic.twitter.com/FQYi6PvwXm — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) August 6, 2022

توقعات الطقس في المملكة

وقال الحصيني : عشنا في هذا الصيف 1443- 1444 هجري الموافق 2022 ميلادي حالتين جويتين الأولى أثرت على عُمان بشكل مباشر ثم اليمن وكان تأثيرها على جازان وعسير ضعيفًا، أما الحالة الثانية كان تأثيرها على عُمان والإمارات ثم قطر والبحرين ثم شرق المملكة ثم الوسطى مع جنوب غرب المملكة، ثم انتقلت إلى المناطق الغربية من المملكة.

نستغفر الله ونتوب اليه

2 – ثم الغربية من المملكة الحالة الثانية كان تأثيرها على أجزاء من الشرقية وكان التأثير الأكبر على جنوبها بينما كانت تأثيرها على منطقة الرياض متوسط بشكل عام مع وجود أماكن كانت قوية عليها مثل #أشيقر و #ثادق و #حوطة_بين_تميم..

احدثت سيول بعضها كانت قوية…يتبع pic.twitter.com/PQa0QQoAPQ — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) August 6, 2022

ولفت إلى أن الحالة الثانية كان تأثيرها على أجزاء من الشرقية وكان التأثير الأكبر على جنوبها بينما كانت تأثيرها على منطقة الرياض متوسطًا بشكل عام مع وجود أماكن كانت قوية عليها مثل أشيقر و ثادق وحوطة بني تميم، وأحدثت سيولاً بعضها كانت قوية.

4- الحالة جيدة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة واليمن شاهدنا سيول طيبة لكن كانت في المجمل أقل من المتوقع لأن توقعات النماذج العددية وضعت في توقعاتها كميات هائلة بحيث تشكل فيضانات محلية وكانت في المجمل أقل من الواقع/هذه مشيئة الله

بينما كانت قوية على عُمان وشرق الإمارات..يتبع pic.twitter.com/1jZq3DH6iA — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) August 6, 2022

أمطار غزيرة وسيول

وتابع الحصيني: كان هناك سيول هنا وهناك في عموم منطقة الرياض وامتدت الحالة الصيفية الثانية نواحي أجزاء متفرقة من القصيم إضافة إلى جنوب حائل كانت في المجمل من خفيفة لمتوسطة شملت الحالة الثانية أيضا بشكل عام على مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك.

وأشار إلى أن الحالة جيدة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة واليمن وشاهدنا سيولا طيبة لكن كانت في المجمل أقل من المتوقع، لأن توقعات النماذج العددية وضعت في توقعاتها كميات هائلة بحيث تشكل فيضانات محلية وكانت في المجمل أقل من الواقع، بينما كانت قوية على عُمان وشرق الإمارات.

مخرجات النماذج العددية

وختم بقوله : شرق الطائف الحالة الثانية كانت قوية وأفضل من المتوقع حيث شهد شرق الطائف سحبًا استوائية أحدثت سيولاً قوية وفي المدينة النبوية كانت الحالة الثانية أفضل من المتوقع، ومتوقع استمرار الحالة الصيفية كما أنه متوقع حالتان جويتان ممطرتان وسيول وفقًا للنماذج العددية.