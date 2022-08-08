خطفت المنتخبات السعودية بمختلف الفئات العمرية الأنظار خلال منافسات عام 2022، وكان آخرها تتويج الأخضر تحت 20 عامًا بلقب كأس العرب للشباب.

الأخضر إلى كأس العالم 2022:

وكانت بداية التألق في عام 2022 مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حيث نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، في مارس الماضي، وذلك بعد تألقه اللافت في التصفيات الآسيوية النهائية.

وحقق الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد العديد من الأرقام القياسية في تاريخ مشاركاته بتصفيات المونديال، أبرزها الفوز على أستراليا للمرة الأولى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

السعودية تتويج بكأس آسيا تحت 23 عامًا:

واستمر تألق المنتخبات السعودية، ونجح الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني الوطني سعد الشهري، في التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على أوزبكستان.

وظهر الأخضر الأولمبي بشكل مميز للغاية طوال منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث إنه لم يستقبل أي هدف، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، كما أنه الأقوى هجوميًا، ولم يتعرض لأي خسارة، وحقق 5 انتصارات وتعادل وحيد.

الأخضر الشاب بطلًا لكأس العرب:

واستكمل الأخضر تحت 20 عامًا، مسلسل تألق المنتخبات السعودية في عام 2022، وتوج بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز على مصر في المباراة النهائية بالأمس.

وتألق الأخضر الشاب بقيادة المدير الفني الوطني صالح المحمدي بشكل لافت في كأس العرب 2022، حيث إنه الأقوى هجوميًّا ودفاعيًّا، وبات الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 3 ألقاب.