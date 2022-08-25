كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس عن تصنيف المنتخبات على المستوى الدولي عن شهر أغسطس الجاري.

على من تفوق المنتخب السعودي في التصنيف ؟

وجاء المنتخب السعودي في المركز الـ53 عالميًا متفوقًا في الترتيب على المنتخب الإماراتي والمنتخب العراقي والمنتخب الأردني والمنتخب اللبناني.

منتخب البرازيل في صدارة التصنيف دوليًا

بينما تصدر منتخب البرازيل التصنيف الدولي في المركز الأول وجاء خلفه كل من ” منتخب بلجيكا ثانيًا، منتخب الأرجنتين ثالثًا، فرنسا رابعًا، إنجلترا خامسًا، إسبانيا سادسًا، إيطاليا سابعًا، هولندا ثامنًا، البرتغال تاسعًا، الدنمارك عاشرًا”.

وكان الأخضر تأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر التي تنطلق يوم 20 نوفمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تأهل الأخضر للمرة السادسة في تاريخه لنهائيات كأس العالم.