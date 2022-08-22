وصلت، مساء اليوم الاثنين، بعثة المنتخب السعودي للسيدات إلى النمسا، لخوض معسكر حتى السابع من شهر سبتمبر، استعدادًا للمنافسات القادمة.

أخضر السيدات يصل النمسا

ونشر حساب إدارة الكرة النسائية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة أخضر السيدات، وعلق قائلًا: “هُنا النمسا!.. وصلنا بحمد الله وسلامته إلى سالزبورغ”.

وكانت مدير إدارة كرة القدم النسائية، عالية الرشيد قد تمنت تحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال معسكر النمسا، مشددة على أن المنتخب السعودي للسيدات سيخوض عددًا من المباريات الودية لرفع المستوى الفني واللياقي لدى اللاعبات.

قائمة المنتخب السعودي للسيدات

واستدعت المدربة الألمانية مونيكا ستاب 27 لاعبة لمعسكر أخضر السيدات، وهن؛ لمى العنزي، منى عبدالرحمن، سارة خالد، ليلى علي، أثير خالد، بيان صدقة، لين المحمد، لانا عبدالرزاق، تالة الغامدي، حصه السعدالله، رغد مخيزن وفرح جفري.

كما ضمت قائمة المنتخب السعودي للسيدات، ليان جوهري، مريم التميمي، نورة البراهيم، رغد حلمي، سارة حمد، صبا توفيق، مباركة الصيعري، البندري مبارك، تقية رشوان، الجوهرة السياري، تهاني الزهراني، جوري طارق، مشاعل الحربي، أسرار الشيباني وداليا أبو لبن.