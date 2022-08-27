روى المواطن ناحي البقمي، تفاصيل إنقاذ عائلتين احتجزتهما السيول في وادي تربة، مؤكدًا أنه فور رؤيته للسيارة تجرفها السيول بادر لإنقاذ ركابها.

تكريم المواطن البقمي:

وتنفيذًا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، استقبل مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في مكتبه اليوم، المواطن ناحي البقمي؛ وذلك لتكريمه نظير دوره في إنقاذ عائلتين احتجزتا في سيل وادي تربة.

وسلم البقمي المكافأة المالية تقديرًا لجهوده في الإنقاذ، مشيدًا بدوره الإنساني والوطني في إنقاذ العائلتين وإخراجهما من موقع كان يشكل خطرًا على حياتهما، وهو أمر غير مستغرب من أبناء الوطن.