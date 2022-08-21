قال محمد الحربي المولود في تايلند لأب سعودي وأم تايلندية: إن دمه يحن للعودة إلى المملكة لخدمة الحجاج في مكة المكرمة.
فيديو | محمد الحربي المولود في تايلند لأب سعودي وأم تايلندية:
دمي يحن للعودة إلى المملكة لخدمة الحجاج في مكة المكرمة.. و آخر ما تبقى لي في تايلند "جنتي أمي"#الراصد pic.twitter.com/bMdtWuCvWl
— الراصد (@alraasd) August 21, 2022
وتابع الحربي، في تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن آخر ما تبقى له في تايلند هي أمه، مضيفًا أنه لم يذهب إلى مكة المكرمة منذ 3 سنوات تقريبًا ولكنه يتحدث مع أعمامه في العاصمة المقدسة وجدة.
الجنسية قريبًا:
ولفت إلى أن موضوع الجنسية سينتهي قريبًا، وسيتم استخراج بطاقة أحوال له، وسيعيش في مكة المكرمة وستأتي معه أمه لتعيش معه.
اترك تعليقاً