قال محمد الحربي المولود في تايلند لأب سعودي وأم تايلندية: إن دمه يحن للعودة إلى المملكة لخدمة الحجاج في مكة المكرمة.

فيديو | محمد الحربي المولود في تايلند لأب سعودي وأم تايلندية: دمي يحن للعودة إلى المملكة لخدمة الحجاج في مكة المكرمة.. و آخر ما تبقى لي في تايلند "جنتي أمي"#الراصد pic.twitter.com/bMdtWuCvWl — الراصد (@alraasd) August 21, 2022

وتابع الحربي، في تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن آخر ما تبقى له في تايلند هي أمه، مضيفًا أنه لم يذهب إلى مكة المكرمة منذ 3 سنوات تقريبًا ولكنه يتحدث مع أعمامه في العاصمة المقدسة وجدة.

الجنسية قريبًا:

ولفت إلى أن موضوع الجنسية سينتهي قريبًا، وسيتم استخراج بطاقة أحوال له، وسيعيش في مكة المكرمة وستأتي معه أمه لتعيش معه.