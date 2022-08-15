وجه النائب العام، سعود المعجب، بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار بعشوائية في مكان عام في إحدى محافظات الرياض.

تفاصيل التوجيه:

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص في إحدى محافظات منطقة الرياض بإشهار سلاح من نوع رشاش، وإطلاق النار بعشوائية في مكان عام، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر؛ فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمرًا بسرعة القبض على المذكور، استنادًا للمادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة المتخصصة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.

جريمة كبرى:

وأكد المصدر على أن الفعل المرتكب من قبل الجاني يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، طبقًا لقرار النائب العام (1) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ، وفقًا للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.

وشدد المصدر على حظر مثل هذه السلوكيات المنطوية على تعريض سلامة الآخرين للخطر، وكل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وهدوئه، تحت طائلة المساءلة الجزائية.

وأبان المصدر على أن النيابة المتخصصة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.