لازالت قضية النصر ضد نادي الهلال ونجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد كنو، تُسيطر على الوسط الرياضي.

تفاصيل أزمة محمد كنو

وألزمت غرفة فض المنازعات، مطلع شهر مايو الماضي، محمد كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتين.

وتقدم الهلال باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي، وحاول اتخاذ التدابير الوقتية لتعطيل العقوبات الصادرة، تم رفض الطلب، وسيتم عقد جلسة استماع لجميع الأطراف آخر الشهر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر أعلن إدارة الهلال بالتعاقد مع كنو

وكشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني مزيدًا من التفاصيل بشأن هذه الأزمة، اليوم الجمعة، وقال: “بمجرد إعلان الهلال، تجديد عقد كنو، أرسل النصر، خطابات إلى إدارة بن نافل، يخبره فيها بأن النجم الدولي وقع للعالمي”.

وشدد القحطاني خلال تصريحاته لبرنامج “سواليف رياضية”، على أن إدارة النصر أكدت لنظيرتها في الهلال أن هناك عقوبات ستقع على الزعيم، في حالة إصراره على بقاء محمد كنو.

ولفت القحطاني إلى أن وكيل كنو تواصل مع إدارة الهلال أيضًا، وأخبرها أن هناك أزمة بسبب التجديد، وأكد على أن إدارة العالمي كانت تعلم أن اللاعب سيتراجع عن اتفاقه، ويجدد مع الهلال، لذلك وضعت أكبر شرط جزائي في عقده.