اقتربت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر من التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، البوسني ميراليم بيانيتش لتدعيم صفوفه هذا الصيف.

النصر يقترب من ضم بيانيتش

وأشارت صحيفة Sport الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن أليماني المدير الرياضي لبرشلونة في مكاتب النادي الآن مع وكلاء بيانيتش لحسم الصفقة، لافتة إلى أن النصر الأقرب للتعاقد مع النجم البوسني.

وأكدت تقارير صحافية أن نادي النصر يسعى للتعاقد مع بيانيتش هذا الصيف، بناء على رغبة المدرب الفرنسي رودي جارسيا الذي سبق ودربه في روما، كما يسعى ناديا أولمبيك ليون الفرنسي والسد القطري لضمه أيضًا.

النصر يتجاوز الوحدة ويستعد للتعاون

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري روشن السعودي بالفوز على الوحدة بهدف دون رد، ويستعد لمواجهة نظيره التعاون ضمن منافسات الجولة الثانية، مساء يوم السبت المقبل.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مواصلة انطلاقته القوية في دوري روشن السعودي، وتحقيق انتصارات متتالية، أملًا في تصدر الترتيب والمنافسة على اللقب هذا الموسم.