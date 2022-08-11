خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حصة تدريبية صباحية، اليوم الخميس، ضمن معسكره الإعدادي في إسبانيا.

النصر يخوض مرانًا قبل مباراة قادش

وحرص المدير الفني الفرنسي على خوض اللاعبين لحصة تدريبية اليوم رغم لعب الفريق الأول لكرة القدم لمباراة ودية مساء، اشتملت على تدريبات بدنية قوية، لرفع المعدل اللياقي.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره قادش، اليوم الخميس عند الساعة الثامنة مساء، وسيتم نقل المباراة الودية عبر قناة النادي الرسمية على موقع “يوتيوب”.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا في إسبانيا ولعب خلاله أكثر من مباراة ودية، وسيعود إلى الرياض، يوم غد الجمعة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العالمي يبدأ الموسم بمواجهة الوحدة

وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 27 أغسطس، بمواجهة الوحدة على ملعب مرسول بارك في الرياض.