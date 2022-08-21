أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن نجاح مجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بشكل رسمي.

نادي النصر يستخرج شهادة الكفاءة

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الشهادة من قبل لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، مؤكدًا الحصول على الشهادة، ما يتيح له بتسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاء في شهادة الكفاءة المالية أن نادي النصر ملتزم بالوفاء بالتزاماته بالتعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2022، وذلك وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

العالمي يستعد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، معسكرًا في استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، ولعب عدة وديات وقدم مستوى مميزًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يبدأ العالمي منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 27 أغسطس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعب مرسول بارك في الرياض.