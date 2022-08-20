يبدو أن نادي النصر نجح في حسم صفقة اللاعب عبدالرحمن غريب لاعب النادي الأهلي، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

وعلى الرغم من كون الهلال دخل بقوة في الصفقة لكن النصر حسم الصفقة لصالحه ردًا على رفض الهلال انتقال علي البليهي لنادي النصر.

عبدالرحمن قريب من الانضمام لـ النصر

الناقد الرياضي والإعلامي طارق النوفل قال عبر حسابه في “تويتر” : “بالأمس يقولون غريب هلالي واليوم السبت الأخبار تؤكد بأنه نصراوي، لا تراهن على مصداقية أخبار الانتقالات، إن ضبطت معك قالوا ثعلب، وإذا خربها أحد الأطراف قالوا يهبد!”.

وفي وقت سابق، رد جراح الظفيري وكيل أعمال غريب على حقيقة ما تردد حول قيام سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول بـ الهلال بالتفاوض مع غريب للانتقال إلى أزرق الرياض من الأهلي.

وكانت أنباء متداولة قالت: إن الفرج تواصل مؤخرًا مع عبدالرحمن غريب لإقناعه بالانضمام إلى الهلال.