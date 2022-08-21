انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد الرائد الودية، استعدادًا لانطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بخسارة العالمي بهدفين مقابل هدف.

خسارة النصر ضد الرائد وديًّا:

وبدأت مباراة النصر ضد الرائد التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض بشكل سريع، ونجح الفريق الريداوي في هز الشباك عن طريق جوكوفيتش، قبل أن يسجل تفاريس الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتأخر العالمي بثنائية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات العالمي لتعديل النتيجة، قبل أن ينجح أندرسون تاليسكا في تقليص الفارق عند الدقيقة 71 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة الودية بفوز الرائد بنتيجة 2/ 1.

وتُعد هذه المباراة الودية الأخيرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل انطلاق الدوري، حيث خاض معسكرًا خارجيًّا في إسبانيا، ولعب عدة وديات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العالمي يواجه الوحدة:

ومن المقرر أن يبدأ العالمي منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 27 أغسطس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعب مرسول بارك.