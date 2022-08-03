يبدو أن نادي النصر أصبح يخطط للتقدم باستئناف ردًا على قرارات لجنة الاحتراف بإيقاف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد لمدة 4 أشهر.

وكان مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر ألمح إلى أن النادي سيُكمل جولته المقبلة للاستئناف على عقوبة حمدالله مع المطالبة بمعاقبته ومعاقبة حامد البلوي إداري نادي الاتحاد لفترة أطول.

النصر لن يكتفي والاتحاد يرفض سياسة الأمر الواقع

وقال آل معمر عبر حسابه في “تويتر” : “حقوق نادينا لا تنازُل عنها وإن طال أمد التقاضي، سندرس قرارات لجنة الاحتراف، للبدء في الجولة الجديدة، ونسأل الله التوفيق”.

نادي الاتحاد سيحاول إرسال استئنافه لـ مركز التحكيم الرياضي السعودي بإلغاء العقوبة أو تخفيفها كونها ظالمة على حد وصف العميد، وهذا ما أكده القانوني أحمد الأمير.

وخلال الفترة المقبلة، ستشهد الساحة الرياضية تنافسًا كبيرًا بين النصر والاتحاد لمعرفة المنتصر في النهاية، في قضية شغلت الرأي العام الرياضي بالمملكة لمدة وصلت إلى 9 أشهر.