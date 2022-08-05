دعم نادي النصر لاعبه السابق خالد الزيلعي، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وقال حساب نادي النصر في “تويتر”: “اللهم بكرمك وعفوك، اكتب لعبدك الزيلعي الشفاء والعافية”.

ما هو مرض خالد الزيلعي ؟

وفاجأ الزيلعي الجماهير في عام 2020، وأعلن عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وأكد أن وضعه يزداد سوءًا، ولقي دعمًا كبيرًا.

وتم نقل النجم النصراوي السابق إلى المستشفى مؤخرًا، حيث يتواجد في العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية، ليصبح اسم الزيلعي ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية على “تويتر” بعد الدعم الكبير الذي يلقاه.

ولعب الزيلعي في نادي النصر خلال الفترة من 2009 إلى 2016 وفاز مع النصر بلقبين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين ولقب في بطولة كأس ولي العهد.