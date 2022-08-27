نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في تحقيق فوز صعب على حساب نادي الوحدة بهدف دون رد، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽

د4' ابوبكر يفتتح التسجيل مبكرًا النصر 1 × 0 الوحدة#النصر_الوحدة⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/NYWebjJBTa — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 27, 2022

ملخص مباراة النصر ضد الوحدة:

وتمكن الكاميروني فينسينت أبو بكر من إحراز الهدف الوحيد لأصفر الرياض بالشوط الأول من ضربة رأسية في الدقيقة الرابعة.

وانتهى الشوط الأول بتفوق أصفر الرياض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة على حالها دون أي تغيير، ليحقق أصفر الرياض 3 نقاط مهمة في بداية مشواره بـ الدوري السعودي.

سيواجه أصفر الرياض في الجولة الثانية فريق التعاون مساء السبت المقبل.