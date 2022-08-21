تسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر لضم نجم العين الإماراتي، المغربي سفيان رحيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يستهدف التعاقد مع سفيان رحيمي

وأشارت صحيفة LE 360 المغربية، اليوم الأحد، إلى أن وكيل سفيان رحيمي، تلقي عدة عروض رسمية للحصول على خدمات نجم العين هذا الصيف، وهم؛ النصر، الأهلي المصري وناد أوروبي.

ولفتت الصحيفة المغربية إلى أن إدارة نادي العين الإماراتي لا ترغب في رحيل سيفان رحيمي صاحب الـ26 عامًا، خاصة أنه قدم مستوى مميزًا مع الفريق في موسمه الأول، وتطمح لبقائه في صفوفه.

وانتقل سفيان رحيمي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي في صيف عام 2021، قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي، وارتبط اسمه بالانضمام إلى النصر في الميركاتو الشتوي.

وشارك سفيان رحيمي في 29 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي بالموسم الرياضي الماضي، وساهم في تسجيل 21 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 9 مرات، وقدم 12 تمريرة حاسمة.

النصر يستعد لمواجهة الوحدة

على الجانب الآخر، يستعد النصر لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 27 أغسطس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعب مرسول بارك في الرياض.