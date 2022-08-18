أعلن نادي النصر- قبل قليل- عن إعارته للاعبه عبدالفتاح آدم لنادي أبها قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022/ 2023.

وافقت إدارة نادي ⁧#النصر⁩ على إعارة اللاعب عبدالفتاح آدم لنادي أبها . متمنين له التوفيق 🙏 pic.twitter.com/hnjwmTpnY3 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 17, 2022

وتمنى أصفر الرياض التوفيق للمهاجم صاحب الـ25 سنة مع نادي أبها في الموسم الجديد.

وعانى آدم من عدم اللعب بصورة أساسية مع فريق النصر في الموسم الماضي.

مسيرة عبدالفتاح آدم:

وكان آدم إلى النصر في عام 2019 قادمًا من صفوف التعاون، وسبق له اللعب مع نادي الرائد معارًا من النصر في موسم 2020/ 2021.

يذكر أن انطلاقة آدم كانت مع نادي الجيل من 2014 إلى 2017.