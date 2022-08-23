اقترب نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، من حسم صفقة المدافع البلجيكي جايسون دينايير، لتدعيم صفوف الفريق الأول في الموسم الجديد.

جايسون دينايير في النصر خلال ساعات:

وكشف الصحافي الإيطالي بشبكة “سكاي سبورتس”، رودي غاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، آخر تطورات انضمام جايسون دينايير إلى النصر، بعد أنباء عن احتمالية فشل الصفقة.

وأكد غاليتي، قبل قليل، أن انتقال جايسون دينايير إلى النصر أصبح قريبًا للغاية، مضيفًا: “خلال الساعات القادمة سيقدم النادي مكافأة التوقيع للاعب البلجيكي، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن التوقيع الرسمي”.

وكانت تقارير قد أكدت أن دينايير صاحب الـ27 عامًا، سيصل إلى الرياض خلال اليومين القادمين، لإجراء الفحوصات الطبية، حيث سينضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، بفضل علاقته المميزة مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

النصر يستعد لمواجهة الوحدة:

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، معسكرًا استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، ولعب عدة وديات وقدم مستوى مميزًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيبدأ النصر منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم السبت المقبل، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعب مرسول بارك في الرياض.