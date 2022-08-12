أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء أمس الخميس معسكره في إسبانيا بعد مواجهته لنادي قادش الإسباني تحضيرًا للموسم الجديد 2022/2023.

وسجل خالد الغنام هدف أصفر الرياض الوحيد بالدقيقة الـرابعة مع بداية الشوط الثاني من مباراة قادش بعد تمريرة عرضية متقنة له.

5 مواجهات لـ النصر أمام أندية إسبانية

وكان أصفر الرياض خاض مواجهات ودية أمام كل من ريال سرقسطة ولاس بالماس وتوريمولينوس ومالاجا من إسبانيا قبل مواجهة نادي قادش.

وسيعود أصفر الرياض إلى المملكة عصر اليوم الجمعة وفقًا للإعلامي عبدالعزيز العصيمي وذلك تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد 2022/2023.

يذكر أن أصفر الرياض كان أنهى موسم 2021/2022 محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي ليشارك في بطولة السوبر السعودي رفقة أندية الهلال والفيحاء والاتحاد.