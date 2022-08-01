تمكن الفريق الكروي الأول بنادي النصر من الفوز على نادي ريال سرقسطة الإسباني بنتيجة 2/ 1، خلال المعسكر المقام لأصفر الرياض في مدينة ماربيا الإسبانية.
📹 | هدف #العالمي الثاني | سامي النجعي | مباراة #النصر_سرقسطة الاسباني#العالمي_في_ماربيا_برعاية_سوم 💛 pic.twitter.com/C0ymGSczW5
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 1, 2022
وكان الشوط الأول انتهى بتقدم أصفر الرياض بهدف دون رد سجله سامي النجعي في الدقيقة الـ38 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني من المباراة عزز النجعي بالهدف الثاني لأصفر الرياض ثم قلص نادي ريال سرقسطة الفارق بالهدف الأول له.
📹 | هدف #العالمي الاول | سامي النجعي | مباراة #النصر_سرقسطة الاسباني#العالمي_في_ماربيا_برعاية_سوم 💛 pic.twitter.com/bKTSKay54I
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 1, 2022
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