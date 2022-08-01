تمكن الفريق الكروي الأول بنادي النصر من الفوز على نادي ريال سرقسطة الإسباني بنتيجة 2/ 1، خلال المعسكر المقام لأصفر الرياض في مدينة ماربيا الإسبانية.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم أصفر الرياض بهدف دون رد سجله سامي النجعي في الدقيقة الـ38 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من المباراة عزز النجعي بالهدف الثاني لأصفر الرياض ثم قلص نادي ريال سرقسطة الفارق بالهدف الأول له.