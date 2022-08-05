فاز نادي النصر على نادي مالاجا الإسباني وديًّا بنتيجة هدفين دون رد، وذلك في إطار تحضيرات أصفر الرياض للموسم الجديد.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ملخص مباراة النصر ومالاجا:

وفي الشوط الثاني من المباراة، افتتح سامي النجعي الأهداف لـ أصفر الرياض في الدقيقة الـ61 ثم عزز الكاميروني فينسينت أبو بكر بالهدف الثاني لأصفر الرياض في الدقيقة الـ69 من هجمة مرتدة نُفذت بإتقان من قبل لاعبي أصفر الرياض.

وكان العالمي تعادل مع نادي لاس بالماس وديًّا، ثم فاز على فريق ريال سرقسطة بهدفين لهدف، ثم فاز على نادي مالاجا اليوم الجمعة.