أعلن نادي النصر، مساء اليوم الأحد، عن إضافة مباراة ودية جديد لبرنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم، تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

النصر يواجه توريمولينوس:

وأشار النادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا طلب إضافة ودية أمام توريمولينوس الإسباني، عند الساعة الثامنة مساء يوم غد الاثنين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره ملقا الإسباني بثنائية دون رد، فيما تعادل إيجابيًّا مع لاس بالماس بنتيجة 2/ 2.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا في مدينة ماربيا الإسبانية، وسيشهد لعبه ودية أخرى أمام قادش يوم 11، قبل أن يعود إلى الرياض في اليوم التالي.

الاستعداد للموسم الجديد:

ويطمح جارسيا في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز، أملًا في التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، وتحقيق تطلعات الجماهير بالمنافسة على البطولات.