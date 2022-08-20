كشف القانوني أحمد الأمير عن أن الهلال كان سيتضرر بشكل كبير لو تعاقد مع اللاعب عبدالرحمن غريب بدلًا من النصر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال قد يتعرض لعقوبات أخرى إذا ضم عبدالرحمن غريب:

وقال الأمير عبر حسابه في “تويتر”: “انتقال اللاعب أوقف كل المحاولات غير القانونية في انتقاله والتي كانت ستسبب في إيقافه وتغريمه وإيقاف النادي الراغب فيه، أنا أنقذك بالقانون، كوبري الانتقالات كان سوف يتسبب في إيقافك على الأقل فترة أخرى، الحمد لله على نعمة العلم والعقل”.

وكشفت الجماهير عن أن المقصود من تغريدة أحمد الأمير هو نادي الهلال الذي كان يرغب في ضم نجم الأهلي السابق لكنه ممنوع من التسجيل لفترتي انتقالات حتى صيف 2023 بسبب القرارات التي صدرت ضده في قضية لاعبه محمد كنو مع نادي النصر.

قرارات غرفة فض المنازعات تحرم الهلال من التسجيل:

ويُعد الهلال الناد الوحيد الذي لم يُعلن حتى الآن عن ضمه لأي صفقة في صيف 2022 بسبب العقوبة الموقعة عليه نتيجة قرارات غرفة فض المنازعات التي أُصدرت في مايو الماضي.