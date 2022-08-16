تراجعت أسعار النفط مع بداية التعاملات اليوم بعد أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشترٍ للخام، المخاوف من حدوث ركود عالمي.

عقود خام برنت

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أي 0.8 في المائة، إلى 94.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش.

خام غرب تكساس

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أي 0.5 في المائة، إلى 88.97 دولار للبرميل.

وهوت العقود الآجلة للنفط بنحو ثلاثة في المائة خلال الجلسة السابقة.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو مع تقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.

وتابع المستثمرون عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير أمس أن إجمالي الإنتاج في الأحواض الصخرية الرئيسية بالولايات المتحدة سيرتفع إلى 9.049 مليون برميل يومياً في سبتمبر، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ مارس 2020.